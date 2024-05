Predvidljiva nacionalistična reakcija

V nadaljevanju preberite:

Verjamem, da etika terja od komentatorjev, da vsakič, ko stopimo na področje, na katerem nismo domači in ga poznamo le zelo nepopolno, to jasno povemo. Nisem strokovnjak za makedonsko politiko. Poznam jo površno in ne bom se pretvarjal, da poznam razloge in dinamike, ki so privedle do velike zmage opozicijske desničarske koalicije pod vodstvom VMRO-DPMNE. Še več: težko bi ocenil, ali je ta stranka po sedmih letih v opoziciji opravila resno samokritiko.

Bo vladala tako kot pred letom 2017, ko jo je široka koalicija med levosredinsko opozicijo in albanskimi strankami spravila z oblasti, sama pa se je na to odzvala z množičnimi protesti, nasilnim vdorom v parlament ter silovito šovinistično protialbansko kampanjo, ki jo je s pomočjo svojih tesnih vezi z Orbánovim režimom na Madžarskem »izvozila« tudi v slovenske medije v orbiti SDS? Ne vem. Če vas zanimajo odgovori na ta vprašanja, se boste morali obrniti h kakemu strokovnjaku za notranjo politiko v »Severni« Makedoniji.