Prekletstvo poražencev

V kolumni preberite:

Ko so me še pred slabega pol leta – druga epoha – tujci spraševali o možnostih, da se Janez Janša ohrani na oblasti, sem jih poskušal uvesti v slovensko realnost, tako da sem jih opomnil na empirično dejstvo: zadnjič v kratki zgodovini slovenske demokracije, ko je vodilni vladni stranki uspelo zmagati na volitvah in obnoviti oblast, se je zgodilo leta 1996. Že štiri leta kasneje se je Drnovšek na oblast vrnil iz opozicije. Odtlej je še vsaka vladna koalicija doživela volilni poraz. Res težko je verjeti, sem zagotavljal svojim neslovenskim prijateljem, da bo prav Janševi tretji vladi – najmanj priljubljeni do zdaj – uspelo prekiniti to prekletstvo.