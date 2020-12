Premik v glavah in družbi

V nadaljevanju preberite: Letos se zaradi pandemije, zaustavitve življenja in delovanja ter s tem posledic, ki jih vse to prinaša za nadaljnjo kakovost življenja ob zmanjšanem BDP, veliko pogovarjamo o okrevanju, večji produktivnosti in nadaljnji gospodarski rasti, ki bo morala slediti, ko bo vse to za nami. Čeprav bi to leto najraje kar hitro pozabili, ne bo tako lahko, saj smo glede ekonomskih ukrepov večno razdvojeni in s sabo nosimo tudi prtljago neizvedenih nujnih reform, ki jih nismo uresničili v časih gospodarske rasti.