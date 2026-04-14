Premirje! Začasno ali končno olajšanje?

Veliko tankerjev, ki bi sicer bili namenjeni v Perzijski zaliv, se je napotilo po nafto v ZDA.

Osmega aprila si je ves svet nekoliko oddahnil, ko je bilo razglašeno 14-dnevno premirje med ZDA, Izraelom in Iranom, ki naj bi tlakovalo pot k mirovnemu sporazumu. Cena nafte brent se je spustila z okoli 110 dolarjev za sodček na okoli 90 (pozneje se je dvignila na 95) in zemeljskega plina s 53 evrov za megavatno uro (MWh) na 44 evrov za MWh, kar pomeni, da so trgi zagrabili to upanje z relativno visoko gotovostjo. Vseeno pa na fizičnem delu pretovora ladij in tankerjev med Hormuško ožino ni veliko novega, saj je prehodnost teh še vedno nizka, prav tako so se napadi na naftno in drugo infrastrukturo v zalivskih državah nadaljevali, resda z zmanjšano intenziteto. Ameriški center za strateške in mednarodne študije je ocenil, da je en dan vojne stal ZDA okoli 1,4 milijarde dolarjev, vendar ...