Preobremenjenost je beseda, ki me zadnje čase spremlja vsak dan in dobesedno skače iz vseh medijev – preobremenjeni so šolarji, starši in učitelji, zdravniki in medicinske sestre, poštarji, policisti in vojaki. Skoraj vsi so že stavkali ali stavko vsaj resno napovedali, le vojaki ne, ker ne smejo, pa starši in otroci, ker se tega niso spomnili.Zakaj tako zelo prihaja do izraza ta občutek preobremenjenosti, je vse res in dejansko ne zmoremo več ali pa je mogoče del tega občutka le naše dojemanje sveta okrog nas?Dobro se spomnim napotkov naše tajnice Mire v moji prvi službi: na pismo, ki pride z navadno pošto, odgovorimo v ...