Prepozno je, visočanstvo

Odločitev NSi se torej zdi kot zapoznela konstatacija očitnega; avtopsija na že dolgo hladnem in nepremičnem truplu. Z njo je sicer tudi uradno pokopana Janševa aspiracija po ponovnem prevzemu oblasti, a to niti zdaleč ne pomeni, da je pokopana tudi njegova politična kariera. Tako referendumi kot predsedniške volitve so pokazali, da je desnosredinsko volilno telo še vedno visoko mobilizirano. Za razliko od leta 2014 so tako desnosredinski volivci kot večji del intelektualcev, ki gravitirajo k desnemu polu, zadovoljni z delovanjem Janševe vlade: negativno sodbo, ki si jo je o njej ustvarila večina javnosti, imajo za krivično in nelegitimno posledico medijskega monopola. Takšno stališče preprečuje samokritiko. Zakaj spremeniti kurz, če pa je bila Janševa vlada uspešna, nasprotno pa menijo le duhovni otroci komunizma in drhal z opranimi možgani?

Nova Slovenija je dala jasen odgovor na to vprašanje: zato, ker z Janšo pač ni več mogoče zmagati.