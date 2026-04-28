Presenetljivi zmagovalci zalivske krize

Odločitev o prevladujočem načinu pogona v osebnih vozilih je zelo očitno dobila jasnejšo sliko – to bo električen in verjetno bo prehod k električni mobilnosti hitrejši. Na to ne vplivajo le visoke cene pogonskih goriv, ampak tudi tehnološka tekma med dvema največjima proizvajalcema električnih vozil – kitajskima družbama CATL in BYD. Nenavadno je, da v testiranju meja tehnološkega napredka ni prisotnega evropskega, japonskega ali ameriškega proizvajalca, kar jasno kaže na velik uspeh kitajske industrijske politike. Najbolj jo čutijo potrošniki v različnih državah, saj so primerljiva vozila na Kitajskem skoraj pol cenejša kot v Evropi, kar kaže predvsem učinek višjih carinskih stopenj na uvožena kitajska vozila kot tudi zahtevnejšo zakonodajo v Evropi glede minimalnega obdobja zagotavljanja rezervnih delov.