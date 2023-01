Priložnost na Trgu

V kolumni preberite:

Najprej dobra novica: ponuja se edinstvena priložnost, da država reši svoj lastni stanovanjski problem in da se iz skvoterja spremeni v ponosnega lastnika nepremičnine na odlični lokaciji. Stavba je poleg vsega še svetovno znan arhitekturni in oblikovalski dosežek domačega avtorja. Hkrati lahko oblast orje ledino v trajnostni, okoljsko in ogljično prijazni prilagojeni ponovni uporabi stavb, namesto da bi zidala nove zgradbe. Obstaja celo realistična možnost za ugoden odkup objekta. Kaj pa slaba novica?