Priložnost zamujena

»Ni dovolj, da imamo enake želje. Nujno je tudi, da jih imamo istočasno.« Tako Maurice Druon lakonično sklene usoden zaplet v Prekletih kraljih, zgodovinski sagi o krizi francoske monarhije v 14. stoletju. Kot toliko najstnikov sem Druonove romane, ki so med drugim navdihnile avtorja Igre prestolov, goltal enega za drugim. Tudi zato se točnega konteksta citata ne spomnim – in prepričan sem, da ga je francoski pisatelj zapisal bolj elegantno, kot ga lahko povzame moj luknjičasti spomin. Vem, da je šlo za spodletelo ljubezen stranskih likov – mladenič se za snubitev odloči, ko je že prepozno; in njegova zapoznela odločitev ima ...