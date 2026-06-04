Dron je za zahodno imaginacijo zanimiv toliko, kot bi bil zanimiv prizemljeni Ikar. Ampak droni se ne menijo za preference naše domišljije.

Droni so osirotela tehnologija. »Osirotela« je ta tehnologija zato, ker se ji je kolektivna domišljija odrekla. Kaj mislim s tem? V mislih imam preprosto dejstvo, da se naša skupna domišljija z droni ne ukvarja. V naši kolektivni domišljiji ne poznamo velikih pilotov ali konstruktorjev dronov. Povsem drugače je z letali: v dvajsetem stoletju smo razvili panteon aviatorjev, ki sega od bratov Wright in Rdečega barona do Howarda Hughsa in našega Edvarda Rusjana. Za droniste se naša domišljija ne zanima. Ko znanstvena fantastika sanja o prihodnjem svetu, ga opremi z vesoljskimi ladjami in neslišnimi magnetnimi vlaki. Droni so preveč brneči in muhasti za njeno vizijo prihodnosti. Nedomiselna je že sama beseda za te naprave. Uradni slovenski prevod je »brezpilotni letalnik« (in ne trot, kot bi ...