Programi za volitve

    Koncesija je za vladno koalicijo predvsem nebodigatreba, ki ga je treba ukiniti.
    V resnici se takratni kratki zdravstveni program Gibanja Svoboda ni razlikoval od podobno kratkega programa konkurenčne SDS. FOTO: Voranc Vogel
    V resnici se takratni kratki zdravstveni program Gibanja Svoboda ni razlikoval od podobno kratkega programa konkurenčne SDS. FOTO: Voranc Vogel
    Alojz Ihan
    23. 1. 2026 | 05:00
    Sodeč po predvolilnih anketah, si slovenski volivci tokrat med vsebinskimi spremembami najbolj želijo ureditev zdravstva, predvsem njegove dostopnosti brez neznosnih čakalnih dob. To je izraz tega, da sedanji koaliciji težav z nedostojnimi in zdravstveno nedopustnimi čakalnimi dobami ni uspelo niti malo urediti, čeprav so pred prejšnjimi volitvami obljubili rešitev.

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Konkretnega recepta Gibanje Svoboda v predvolilnem programu takrat sicer ni ponudilo, o urejanju zdravstvenega sistema so oblikovali zgolj slab ducat kratkih programskih točk, v katerih so povzeli splošne želje po boljšem vodenju zdravstvenih ustanov, digitalizaciji, krajšanju čakalnih dob, plačilu po opravljenih storitvah, konkurenci med izvajalci zdravstvenih uslug ne glede na njihovo javno ali zasebno lastništvo. V resnici se takratni kratki zdravstveni program Gibanja Svoboda ni razlikoval od podobno kratkega programa konkurenčne SDS. Oba programa sta pač povzela takratne zdravorazumske teze o zdravstvu, ki so prevladovale med zdravstvenimi strokovnjaki in so poudarjale predvsem potrebo po povečani produkciji zdravstvenih storitev, da bi jih bilo dovolj za vse, ki jih potrebujejo.

    Edini predvolilni program, ki je takrat močno odstopal, je bil program Levice, ki se je namenila celotno financiranje zdravstva centralizirati na ZZZS in proračunska sredstva ter ukiniti vse zasebne zdravstvene izvajalce, vključno s koncesionarji. Zdravniška služba bi zaradi posebnega pomena morala biti izključno javna, dotedanji koncesionarji bi si lahko zgolj izplačevali plače skladno s plačami javnih uslužbencev, presežke pa vračali v javni zdravstveni sistem. Ukinjena bi bila pooblastila zdravniški zbornici in onemogočeno njeno »cehovsko delovanje«, ukinjena zdravniška licenca, strokovne izpite za zdravnike pa bi izvajali na ministrstvu za zdravje. Čakalne dobe bi zmanjšali s prepovedjo dopolnilnega dela zdravnikov pri zasebnikih in z zakonsko prisilo mladih specialistov, da dvakratno dobo specializacije ostanejo v javnih ustanovah.

    Po oblikovanju zmagovite leve koalicije je prvi Golobov minister za zdravje Danijel Bešič Loredan skladno s programom Gibanja Svoboda poskušal povečati produkcijo zdravstvenih storitev (ki ne zadošča potrebam bolnikov, zato čakalne vrste) z dodatnim angažiranjem zasebnikov tako, da je z interventnim zakonom omogočil neomejeno plačevanje izvedenih zdravstvenih storitev. Vendar je vladna koalicija ta eksperiment hitro ustavila, vsekakor prehitro, da bi se pokazali učinki na čakalne vrste.

    image_alt
    Zdravniki niso problem. Problem je sistem brez mojstrov

    Razlog za ustavitev eksperimenta (in hkrati odstavitev Bešiča Loredana) je bilo dejstvo, da so se pri opravljanju dodatnih storitev mnogo bolj izkazali zasebniki kot državne bolnišnice, ki zaradi toge organizacije ne (z)morejo bistveno povečati kapacitet niti na papirju, kaj šele v realnosti. Preden se uskladijo in nato sprejmejo novi kadrovski, prostorski, finančni, organizacijski načrti za širitev dejavnosti, mine nekaj let. Zato bi nadaljevanje »eksperimenta« Danijela Bešiča Loredana povzročilo, da bi učinkovitejši zasebniki drastično prevzeli »posel« državnim bolnišnicam. To pa bi močno ogrozilo politično moč, ki jo ima vsakokratna vlada nad zdravstvom s tem, da lahko kadarkoli menja nadzorne organe in direktorje. Z razrastom zasebnih bolnišnic politika te moči ne bi imela več. Zato je moral minister Bešič Loredan odleteti.

    Z nastopom nove ministrice Valentine Prevolnik Rupel je postalo jasno, da je projekt skrajševanja čakalnih dob padel v vodo, saj ga državni izvajalci zaradi počasnega odzivanja na povečane potrebe niso bili zmožni izvesti, zasebniki pa zaradi političnih razmislekov koalicije niso bili več zaželeni. Ministrica je svoj del mandata zato porabila predvsem za pripravo različnih zakonskih dopolnil in novel, ki bi zdravstveni sistem spremenili v čim bolj »državnega« in centralistično vodljivega – da bi v prihodnjem mandatu minister morda imel v rokah vse vzvode za upravljanje celotnega javnega zdravstva na podoben način, kot šolski minister upravlja osnovne in srednje šole.

    Ideje za novo usmeritev so precej očitno izhajale iz opisanega programa Levice. Iz javnega zdravstva so bile za ta namen izrinjene dopolnilne zavarovalnice, po drugi strani je bila sprejeta novela zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZD), ki predaja izvajanje javnozdravstvenih storitev skoraj izključno v okvir javnih (državnih, občinskih) zdravstvenih zavodov. To misel ZZD tudi jasno pokaže v delu, v katerem spreminja urejanje koncesij, ki naj bi bile pred javnim razpisom najprej ponujene državnim zdravstvenim zavodom, in če bi jih ti »sprejeli«, bi bila koncesija ukinjena mimo kakršnegakoli javnega razpisa. Torej nič enakovrednega tekmovanja v dobro javne blagajne, ampak odkrito favoriziranje državnih zavodov, pa naj (zdravstveno blagajno) stane, kolikor hoče. To jasno kaže, da je koncesija za vladno koalicijo predvsem nebodigatreba, ki ga je treba ukiniti. Zato si ministrstvo za zdravje sistematično prizadeva čim bolj zaostriti pogoje za delo koncesionarjev in zdravnikov zasebnikov do stopnje, da bodo koncesije za zasebne izvajalce postale nezanimive.

    image_alt
    Življenje v čakalnici

    V predvolilnih zdravstvenih programih, ki se bodo kmalu pojavili, bo torej posebej zanimivo pogledati, kako bi željo volivcev po skrajševanju čakalnih dob izpolnili v strankah sedanje vladne koalicije, ki si je zdravstveni sistem zamislila kot izključno državno javno zdravstvo. To sicer lahko izvrstno deluje v državah brez finančnih omejitev (Norveška, Dubaj), v finančno »omejenih« državah, med katere žal spada tudi Slovenija, pa ima veliko znanih pomanjkljivosti: slabša dostopnost, dolge čakalne dobe, slabša kakovost storitev ter manjša produktivnost in izkoriščenost izvajalcev glede na kadrovske in prostorske kapacitete. Brez jasnega odgovora na te izzive bomo žrtvovali dolgoročni razvoj zdravstva za kratkoročne politične cilje in pristali v zdravstveni revščini, iz katere za večino ljudi, razen za najpremožnejše, ne bo več prave rešitve.

    ***

    Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog, pisatelj in publicist

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Več iz teme

    zdravstvoministrstvo za zdravjejavno zdravstvovladakoalicija

