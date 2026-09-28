Prostor za ljudi, prostor za knjige

»Kdaj bo zgrajen NUK2?« To je gotovo najpogostejše vprašanje, na katero odgovarjam v zadnjih dveh letih, odkar vodim Narodno in univerzitetno knjižnico. Dolga saga neuspelih poskusov gradnje nove knjižnice danes zaznamuje podobo NUK bolj kot delo skoraj 140 ljudi, ki vsak dan skrbijo za ohranjanje narodovega spomina ter podpirajo študente, raziskovalce in druge uporabnike. Letos praznujemo pol stoletja od prve obljube o gradnji novega NUK. Mladen Dolar, sin dolgoletnega direktorja knjižnice Jara Dolarja, je za revijo Outsider povedal: »Nekaj tednov pred upokojitvijo je oče zaprosil za sprejem na republiškem izvršnem svetu, takratni slovenski vladi, in v pogovoru so mu trdno zagotovili, da je za novogradnjo zagotovljen prostor, da bodo v največ dveh letih zagotovljena vsa potrebna sredstva ...