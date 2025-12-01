Protislovja sreče

»Toda preudarno vprašanje je skoraj polovica znanja« (at prudens interrogatio quasi dimidium scientiae), je leta 1623 zapisal Francis Bacon. Če pravilno vprašaš, je tudi odgovor koristen. In to je razlog, da družboslovci še zmeraj zastavljajo isto vprašanje, kot so ga prvič v letu 1965. »Predstavljajte si lestev s stopnicami, oštevilčenimi od nič na dnu do deset na vrhu. Vrh lestve predstavlja vaše najboljše možno življenje, dno lestve pa vaše najslabše možno življenje. Na kateri stopnici lestve bi rekli, da ste trenutno?« Seveda ima ta lestev tudi ime, je Cantrilova (po ameriškem psihologu Albertu Hadleyju Cantrilu, ki je deloval v prejšnjem stoletju).