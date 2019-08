Prvaki iz ulice ribjih konzerv

Pravzaprav ni povsem jasno, zakaj imajo v Izoli še zmeraj ribiški praznik. Lahko bi imeli ribiški, ma nikakor ne praznik, ampak denimo žalostnik.Kakih 600 Izolanov in drugih prebivalcev Istre si je pred praznikom v letnem kinu Arrigoni ogledalo premiero dokumentarnega filma Delamaris avtorice Claudie Raspolič, novinarke RTV Koper, in odmerilo nekaj sto ton nostalgije spominom na dejavnost, ki je ljubkemu sredozemskemu kraju za zmeraj vtisnila pečat ribiškega mesta. Letos namreč mineva 140 let od nastanka predhodnice izolskega Delamarisa. Rajnka Avstrija je že tedaj brez patetičnih fraz razvijala idejo evropske unije in brez ...