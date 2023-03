Prve čarovnice

V nadaljevanju preberite:

Eden največjih dosežkov v astronomiji je gotovo odkritje, iz česa so zvezde. Danes to vedo vsi, ki se vsaj bežno zanimajo zanje, a le redki vedo, da je to prva ugotovila ženska. Cecilio Payne-Gaposchkin je želja po študiju astronomije vodila iz rodne Anglije v ZDA, kjer je leta 1925 postala prva prejemnica doktorata iz astronomije na kolidžu Radcliffe, »ženski podružnici« takrat sicer samo moške univerze Harvard. V doktoratu je prišla do zaključka, da so zvezde pretežno iz vodika in helija. Naletela je na ostro nasprotovanje astronomskih avtoritet – moških, ki so bili prepričani, da so Sonce in druge zvezde iz podobne snovi kot Zemlja. Ko se je izkazalo, da je imela prav, so si zasluge pripeli drugi. Po dolgih letih, 1956, je postala prva ženska, ki je dobila profesuro na Harvardu.