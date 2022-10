Prvi korak je reforma finančne uprave

V nadaljevanju preberite:

Finančni minister Klemen Boštjančič je prvi uradnik te vlade, ki je za prihodnje leto napovedal obsežno davčno reformo. Ta je seveda potrebna, a veliko vprašanje je že, če bo res obsežna in ali bo pravilno usmerjena. Še večji dvom se poraja, ali bo usklajena z drugimi pomembnimi spremembami (reformami) v Sloveniji. Temljita davčna refrorma bi se morala začeti z novimi temelji, to pa niso novi davki, ampak bistveno spremnjeni ustroj in cilji Finančne uprave.