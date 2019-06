Prvič kot farsa

Zgodba o Đeniu Zadkoviću, županu Pirana, ki iz trebuha svoje noseče hčere sliši biblične prerokbe (»Moje ime je Elija,« naj bi mu iz maternice zaupal nerojeni vnuk), generalnemu sekretarju OZN predlaga obnovo Svobodnega tržaškega ozemlja in je prepričan, da so njegove začetnice usodno povezane z napadom na newyorška dvojčka (GZ simbolizira ground zero, in čeprav so njegovo ime ob rojstvu zapisali z nič kaj ameriškim đ-jem, se v tej črki »dejansko skriva simbol križa«), me neskončno fascinira. Ko premagam nevarno simpatijo do srednjeveških inkvizitorjev, ki bi tovrstne herezije čistili z ognjem grmade, se mi v ...