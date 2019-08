Črka Q je sedemnajsta v angleški abecedi, običajno jo pišejo skupaj s črko U. Ampak jezik se spreminja. Od leta 2017 je v porastu nenavadna kombinacija črk, »QAnon«. Črka Q pa postaja simbol precej divjega pogleda na svet. Mrgoli jih na majicah, čepicah in transparentih, s katerimi podporniki pričakajo predsednika Donalda Trumpa.Če boste te ljudi povprašali, kaj s tem mislijo, boste slišali podobna pojasnila. S črko Q sporočajo, da so ameriški patrioti. Da nasprotujejo »globoki državi«, s čimer mislijo na neimenovane uslužbence ameriške vlade, zlasti njenih tajnih služb, ki v ozadju spletkarijo proti predsedniku ...

