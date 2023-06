Rakova dolina in Rožna jelša

V kolumni preberite:

V slovenskem jeziku nimamo prevoda pojma gentrifikacija. Če bi ga poskušali prevesti, bi dobili pogospodenje ali kaj podobnega (spolno bolj nevtralnega). Prijel se je angleški izraz, ki opisuje urbani pojav priseljevanja premožnejših ljudi v predele mest, kjer prvotno živijo ranljivejše skupine. Gentrifikacija ima dva obraza. Po eni strani takšna območja zaradi novih investicij in urbane prenove napredujejo. Obstoječemu prebivalstvu se izboljšajo bivalne razmere in možnosti za delo. Zniža se stopnja kriminala in revščine. Po drugi strani pa lahko dvig cen dobrin pomeni, da so prvotni prebivalci dobesedno odrinjeni in prisiljeni v selitev na odročnejša območja. S tem se izgubljajo avtentične urbane dejavnosti, ki jih nadomeščajo generični nakupovalni centri.