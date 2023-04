Rambo je v riti

V nadaljevanju preberite:

Svet postaja čuden prostor za razumeti, včasih se nam zdi, da se nam je popolnoma zmešalo. Povsem možno pa je, da nas popolnoma mešajo z namenom in postopkom, ki sta tako točno določena, kot je točno določen cilj: da postanemo in ostanemo samopašne ovce. Samopašne ovce pa so take ovce, ki si v neskončni želji po svobodi kar same postavijo ograje.

Če bi radi praktično preizkusili, o čem pravkar pišem, naredite eksperiment: najprej obiščite svoje najljubše novičarske portale, si vključite radio ali odprite časopis in tamkajšnje vsebine pomalicajte v duhu vprašanja: Kakšno vero od mene terja članek, ki ga berem? Na kakšnih dogmah sloni? Kaj mi želijo povedati v polju neizrečenega? Če boste v tej raziskovalni onaniji pozorni na neizrečeno, a vendarle ključno, in iskreni do sebe, zna biti, da se prej ali slej znajdete v polju ogabnih kognitivnih disonanc. Če si drznete, lahko raziskovalno popotovanje zaključite še z obiskom tviterja ali katere druge platforme za »svobodo govora«. Izkušnja bo popolna.