Razgaljanje realnosti slovenskih smučišč

»Žičničarstvo v Sloveniji je čista izguba. Dejstvo je, da smučišče ni več generator turizma na Cerkljanskem. Zaman je križemrok pogledovati proti smučišču in čakati, kdaj bomo priklopili topove in zasneževali. Zime so vedno krajše in zaradi podnebnih sprememb je legitimno vprašanje, kako se bomo razvijali v naslednjih petnajstih letih. Ali res želimo vztrajati pri aktivnosti, ki ni perspektivna in trajnostna? Bomo res tako kot v Dubaju, kjer pod šotorom pri tridesetih stopinjah Celzija smučajo? To ni prava pot,« je tik pred začetkom letošnjega poletja javno povedal prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj. Ponazoril je, da zasneževanje smučišča Cerkno stane 200.000 evrov, sneg pa lahko nato skopni v tednu dni. Poslovnež, ki že dolgo uspešno upravlja Postojnsko jamo in je pred šestimi leti kupil še smučišče Cerkno s hotelom, je tako ob začetku poletja žičničarjem in lokalni skupnosti nalil čistega vina o prihodnosti smučarskih središč pri nas.

Podnebne spremembe že več let nezadržno spreminjajo razmere v gorski krajini. Temperature so vse višje, snežnih dni vse manj, snežne padavine pa se z začetka koledarske zime vse bolj zamikajo v sredino ali konec zime. Zagotavljanje smuke je tako v večini slovenskih smučišč pogojeno z možnostjo izdelave umetnega snega, kar seveda veliko stane, močna odjuga pa lahko ves ta vložek dobesedno stopi v nekaj dneh. Izjema sta Vogel in Kanin, ki sta kot visokogorski smučišči edini odvisni le od naravnih padavin.

Pobiranje smetane

Batagelj si je prvi upal na glas povedati, da v smuko za vsako ceno ne namerava več vlagati, in bil seveda deležen nejevoljnih pogledov. Tako Cerknu kot večini drugih smučarskih središč bele strmine pozimi prinašajo prihodke ne le upravljavcem žičnic, ampak tudi hotelom, zasebnim najemodajalcem, gostincem in drugim ponudnikom turističnih storitev. Ti tako že leta pobirajo smetano od zimskega turizma, ne da bi vanj karkoli vlagali. Zdi se jim namreč samoumevno, da bo sredstva za to prispeval upravljavec smučišča ali država.

Prav tak scenarij zdaj spremljamo v zgodbi o smučarskem središču Kanin, katerega usoda visi na nitki, če ne bodo zagotovili zamenjave pol stoletja stare krožne kabinske žičnice, ki vozi iz doline na vrh hriba. Potem ko je občina Bovec kot lastnica lani zaradi neustrezne prijave na razpis ministrstva za gospodarstvo ostala brez osmih milijonov evrov subvencij, ki bi jih lahko porabila v ta namen, zdaj od države pričakuje celotnih 50 milijonov evrov, kolikor naj bi stal celoten projekt. Pri tem opozarjajo, kako usodno bi bilo, če bi se žičniške naprave na Kaninu kot pred nekaj leti spet ustavile, saj da to pomeni katastrofo za turizem v Soški dolini. Zaprtje našega najvišje ležečega smučišča bi bila gotovo škoda, čeprav imajo prav tisti kraji neizmerne naravne danosti za številne druge oblike aktivnega oddiha. Toda zanimivo je, da nihče od tistih, ki menijo, da bi jih zaprtje Kanina prizadelo, ni pripravljen za to prispevati niti evra.

Država je sicer lani žičničarjem po dolgih letih iz evropskih sredstev razdelila dobrih 63 milijonov evrov subvencij za posodobitev žičniških naprav, kar je nedvomno spodbudilo nov naložbeni zagon. Po dolgih letih naj bi le upokojili nekatere naprave, ki po starosti dosegajo častitljive jubileje. Toda takšnih obilnih finančnih injekcij ni mogoče pričakovati vsako leto, četudi obstajajo potrebe po nadaljnjih vlaganjih. Zato bi bilo verjetno treba začeti resno razmišljati, kako zagotoviti sredstva za nova vlaganja, da bodo lahko slovenska gorska središča konkurirala tujim.

To seveda ne bi smela biti le skrb upravljavcev žičnic, ampak tudi celotne destinacije, ki od tega živi. Na nekaterih avstrijskih smučarskih območjih denar za zagotavljanje turistične infrastrukture prispevajo različni viri: turisti s turistično takso, znesek na prebivalca, ki živi od turizma, pavšalni prispevek lastnikov počitniških objektov in drugi podobni prispevki. Jasno jim je namreč, da ne more le ena stran nositi stroškov vlaganj, druga stran pa le pobirati koristi od tega. Kajti če ne bo ustrezne ponudbe, tudi druga stran ne bo imela s čim služiti.

Prestrukturiranje smučišč

To seveda ne zadeva le naložb v žičnice. Že dolgo je jasno, da se bodo morala zaradi podnebnih sprememb tudi slovenska smučišča preoblikovati v celoletna gorska središča. Švicarska svetovalna družba Laurent Vanat, ki že leta pripravlja poročila o smučarski industriji, ugotavlja, da je od leta 2000 in pred epidemijo na leto po svetu v povprečju smučalo od 320 do 390 milijonov obiskovalcev. V sezoni 2021/22 je ta številka kljub nekaterim omejitvam za preprečitev širjenja covida-19 dosegla 370 milijonov, kar kaže na interes in povpraševanje po smučanju. Večje vprašanje je, kako zagotavljati razmere za to in hkrati uspešno poslovati. S tem izzivom se ne srečujejo le slovenska, ampak vse bolj tudi številna tuja smučišča, ki ležijo na bistveno višji nadmorski višini kot naša. A ta so že zdavnaj odkrila, da delovanje gorskih središč ni omejeno le na sneg in zimo, ampak je z njimi mogoče služiti tudi poleti.

Marjan Batagelj Foto Uroš Hočevar

Slovenski žičničarji se tega zares zavedajo šele v zadnjih letih. Med večjimi smučišči približno enako prihodkov poleti in pozimi ustvarita le Kanin in Vogel. Primer sicer lokalnega smučišča na Pohorju kaže, da to še zdaleč ni pogojeno z velikostjo središča. RTC Jakec na Treh kraljih namreč že zdaj ustvari več prihodkov poleti kakor pozimi. S pomočjo omenjenih državnih sredstev in lastnih vlaganj bo ponudbo v toplejšem delu leta še dopolnil. Poleg nove štirisedežnice bodo namreč postavili še kolesarski park, lokostrelski poligon in plezalno steno. Tudi Batagelj je ob zgoraj omenjeni priložnosti naznanil prestrukturiranje zimskega turizma na Cerkljanskem v celoletni turizem.

Sodelovanje

vseh udeležencev

Če narava in podnebne spremembe žičničarjem povzročajo skrbi v zimskem času, jim to lahko gre na roko poleti. Številni dopustniki zaradi vse višjih temperatur v najtoplejših mesecih raje kot na morske destinacije zahajajo v gorske konce, kjer je vročino lažje prenašati. Slovenija je bogata z gorami in naravnimi lepotami, a če bodo hotela gorska središča zadržati goste dalj časa, zgolj pohodniške poti ne bodo dovolj, ampak bo treba ponuditi obiskovalcem še druge vsebine.

Namen evropskih subvencij, ki jih bo prejelo devet smučišč, je ravno preoblikovanje v celoletna gorska središča. Toda za uspešno preobrazbo bodo tudi pri tem morali sodelovati vsi udeleženci, saj je turizem sinergija celotne ponudbe določene destinacije. Na nekaterih redkih turističnih območjih pri nas to že razumejo, marsikje se tega šele učijo. Postojnska jama je zdaj le vzpostavila sodelovanje z občino Cerkno, ki počasi ugotavlja, da bo na območju smučarskega središča Cerkno treba začeti graditi ustrezno infrastrukturo, saj, kot opaža Batagelj, primanjkuje predvsem primernih zunanjih športnih igrišč, izkoristiti je treba travnike, hribe, izjemno naravo in biodiverziteto. Nagajanje nekaterih lastnikov, ki ne dovolijo kolesarjenja po svojih zemljiščih, žal tega ne olajša.

Za uspešno upravljanje destinacij, o čemer se v zadnjem času pogosto govori, je seveda treba najprej doseči soglasje vseh udeležencev, kam naj njihova turistična barka plove, kaj bo kdo imel od tega in kako bo to vplivalo na njihov kraj. To je praviloma lažje doseči z bolj trajnostnimi usmeritvami, ki sicer omogočajo razvoj turizma, a hkrati ne posegajo pretirano v vsakdanjik ljudi, ki živijo na teh območjih.