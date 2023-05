Razlogi za rituale

V nadaljevanju preberite:

Povejmo naravnost: obredi so po definiciji odveč. Z vidika učinkovitosti je ritual vedno nesmiseln. Denar, ki ga mladoporočenca potrošita za poroko, bi lahko vložila v prihodnost otrok. Univerza bi lahko preskočila podelitev znanstvenih nazivov: zakaj bi honorirala glasbenike ali slavnostne govorce, zakaj bi najela dvorano, če pa lahko sredstva raje nameni izobraževanju – ki je njen pravi cilj? In nazadnje: kronanje Karla III. je davkoplačevalce po nekaterih ocenah stalo do sto milijonov funtov. Čemu je namenjen ta strošek? Ali je bilo nujno, da se je novi kralj pripeljal v kočiji – in da sta se kronanja udeležili slovenska predsednica in Katy Perry? Ali je bilo res nujno, da je Penny Mordaunt nosila gromozanski meč pred novim kraljem? Zakaj ves ta ritual – ali ne bi zadoščal preprost žig na Charlesovem vozniškem dovoljenju?