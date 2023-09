Razredna zavest v času katastrof

V kolumni preberite:

Vprašanje me je začelo mučiti hitro po tem, ko so se hudourniške vode za silo spravile nazaj v svoje struge. Pred dnevi me je končno premagal firbec in zagnala sem brskalnik: »Kako so prizadetim v poplavah pomagali najbogatejši Slovenci?« Nič uporabnega. Nekaj starejših medijskih prispevkov kuloarskega tipa, v katerem je uspeh posameznika v kapitalistični podganji dirki proslavljen. Novinarka obišče bogatašev dom in tam občuduje sadove dela njegovih pridnih rok: velika hiša, avtomobili, drage umetnine, konjski ranč. Sredi avgusta je bilo mogoče brati o tem, kako prizadetim v poplavah pomagajo »slovenski asi«. »Nič nas ni strah, če so smučarji z nami.« Kaj pa vsi drugi: gradbeni moguli, nepremičninarji, investitorji, bankirji, finančniki, trgovci s tem in onim, kaj vsi tisti, ki so premoženje podedovali? Kaj je z izumitelji, inovatorji, inženirji, zagonskimi, startup, internetnimi, novotehnološkimi in kriptovalutnimi podjetniki? Z vsemi tistimi, ki družbo radi poučujejo o tem, kako je akumulacija kapitala potrebna vsem, da se ta kapital lahko steka tudi dol do najrevnejših. Z vsemi tistimi, ki jih kar naprej skrbi, da jih bo konkurenca prehitela ali pa da jih bo država obdavčila ter poskušajo to skrb nenehno socializirati, jo napraviti za skrb vseh nas. Z vsemi onimi, ki nas, ko udari kriza za kapitalizem, pozovejo, da vsi enako zategnemo pasove in da mu vsi pomagamo po svojih močeh.