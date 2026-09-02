Razsvetljeni dvom

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ko je Jože Plečnik načrtoval svoje projekte, niso bili vsi sprejeti z nekritičnim občudovanjem, kot se nam glede na današnjo slavo morda zdi. To je bilo viharno obdobje prehoda v moderno družbo, obdobje rojstva modernizma v arhitekturi. Duh časa se je obračal v novo smer, ki naj bi prekinila s staro arhitekturo in si zamislila novo, boljšo. Plečniku, ki temu toku modernizma ni sledil, čeprav je bil v svojih delih moderen, so se mnogi posmehljivo muzali. Anekdota pravi, da so Plečnikovi študenti na mizi v risalnici kot po naključju pozabili knjigo Augusta Perreta, enega vodilnih modernistov, h kateremu so na prakso v Pariz hodili tudi progresivni slovenski ...