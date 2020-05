Razumeti desničarja

V zadnjih letih z desne strani političnega spektra vse pogosteje slišimo kritike na račun ideološke neuravnoteženosti slovenske medijske krajine, vključno s kritikami na račun javne radiotelevizije. Lahko si predstavljam, da precejšen del javnosti preprosto ne ve, kako razumeti take kritike, ko pa vendar več kot očitno pristranskosti v programu res ni zaznati. »Dobro delajo!« ocenjujemo, z vsakim Zrcalom tedna bolj navdušeni nad srčnostjo in profesionalnostjo naših novinarjev.Takšen odziv ni nujno obetaven. Prav mogoče namreč ne gre za to, da pristranskosti ne bi bilo dovolj, da bi jo lahko opazili, pač pa za to, da zaradi ...