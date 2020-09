Razumneži in neumneži

Oni dan je ena od slovenskih televizij predvajala prispevek o kakovosti razkužil na trgu, njihovi pravilni uporabi, neustreznih mešanicah na vhodih trgovin in restavracij ter marketinških trikih njihove prodaje. Prispevek je bil tipičen medijski produkt v času koronavirusa: predpostavlja, da se naše življenje še naprej vrti okoli obsesivnega preganjanja virusa. Slovenska družba medtem kaže znamenja, da je sita državnega paternalizma v zvezi s preventivo in medijskega diskurza, ki mu asistira. Pandemija je pripravila in utrdila teren za leno novinarstvo, ki ustvarja vsebine po liniji najmanjšega odpora. Sestavljajo ga ...