Rdeča dediščina

Bila sem zamaskirana in distancirana, v državi na rdečem seznamu. Potem tudi deset dni z odločbo izolirana. Na srečo z bogato zalogo knjig in revij. Razgledala sem se po aktualnih zadevah, da se ne bi ukvarjala z virusi in da ne bi tratila časa z banalnimi malenkostmi. Kaj se kaže kot velika, pomembna tema? Mafijci in morilci. Rdeče pobarvani oziroma z rdečim pedigrejem. Predvsem v Rusiji, njeni okolici ter po znatnem delu sveta, kjer so razpredli mreže. Kdo? Vladimir Putin, KGB in njegove naslednice. Po domače: udbomafija modernizirane sorte.Ko se je Aleksej Navalni, ruski kritik Putinove trde vladavine, avgusta začel dušiti v ...