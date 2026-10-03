Referendumska past

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ko se je Golobova koalicija pomladi leta 2024, po letu političnega mrtvega toka, odločila za razpis trojčka posvetovalnih referendumov, sem odločitev kritiziral kot skrajno frivolno. Namesto da bi se vlada, oborožena z eno najbolj trdnih parlamentarnih večin v zadnjem desetletju, lotila zakonskih reform, je odločitev outsoursala volivcem. Kaj je hotela s tem doseči, verjetno še sama ni vedela. Če je bil smoter vnaprejšnja nevtralizacija nevarnosti, da bi se kateri od zakonskih projektov znašel na tnalu zakonodajnega referenduma, je šlo za eklatanten fiasko. Dokaz: usoda zakona o prostovoljnem končanju življenja. Če je bil smoter, da se z zmago v posvetovalnem ...