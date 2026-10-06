Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Denimo, da bi pred pol stoletja na skrbno izbranem vzorcu starejših državljanov izvedli anketo. Ste za to, da se vrnemo k delitvi šolanja najstnikov na nižjo in višjo gimnazijo? Večina bi bila za. Vendar se tedaj ni delalo anket in osemletka ni bila vprašljiva. Meni in mojim prvim dijakom je omogočila, da smo uspešno prebrodili prvo leto usmerjenega izobraževanja in njegovo načelo, da so vsi enako brihtni za vse, in se nato pretolkli do zadnjega letnika. Marsikateri polnoletnež od marca dalje ni več stopil v šolsko stavbo zaradi še enega tedaj veljavnega načela, da mature ne potrebuje nihče. Bolj burno je bilo junija leta 1991, ko so le nekaj dni pred tanki JLA slovenske ulice preplavili jezni dijaki. Nasprotovali so ...