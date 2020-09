Rekviem za šolarje

Zgodaj zjutraj, ko nas večina še spi, se po španskih mestih in naseljih še vedno vozijo cisterne, ki – od marca – razkužujejo ceste in poti. Čez dan se po teh cestah tu in tam zapelje kombi, ki po zvočniku opozarja ljudi na obvezno nošenje zaščitnih mask in ohranjanje varne razdalje. Učenci, vsi v maskah, vstopijo v šolo od devetih do petnajst čez devet, v petminutnih razmikih, da bi se izognili medrazrednim stikom. Učenci se morajo nato, vsaj v naši vaški šoli, razporediti po velikem notranjem dvorišču, razdalja med njimi mora biti meter in pol, nato jih učitelji, prav tako v maskah, z napravico »ustrelijo v čelo« ...