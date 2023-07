Rekviem za twitter

V nadaljevanju preberite:

Twitter torej dobiva konkurenco. A zakaj bi morala saga glede usode spletnega velikana, ki se je znašel v rokah ekscentričnega multimilijarderja, zanimati povprečnega državljana, ki svoje informacije dobiva v glavnem prek klasičnih medijev?

In res, mnogim se zdi, da smo v preteklosti precenjevali pomen in vpliv družabnih omrežij – ter jih še vedno precenjujemo.

Vsekakor drži, da »twitter ni realni svet« in da stališča, ki se na spletnih diskusijah zdijo prevladujoči, doživijo brodolom, ko zajadrajo v politično tekmo ali poskušajo kako drugače unovčiti svoj vpliv zunaj spletnih balončkov.

oda to je manj presenetljivo kot obratno: kar je v zadnjem desetletju pretreslo zahodne družbe, je bil prav vdor trendov, ki so prej ostajali marginalizirani po temnih kotičkih spleta. Je že res, da so se oblikovali kot zaprti »balončki«, a kot žepi metana, skriti v globinah ocena, so jih podtalne spremembe tokov nenadoma potisnile na površje, kjer so povzročili pravcate eksplozije.