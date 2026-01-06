Relativnost gospodarskih gibanj v ZDA

Za novembrske volitve v kongresu bosta zelo pomembni spremenljivki, ki jih ameriški volivci spremljajo, dinamika cen in razmere na trgu dela.

Pričakovati je, da se bo Trumpova ekonomska politika letos preusmerila od carin k pritisku na ameriško centralno banko (Fed) ter morda tudi na kakšen kratkotrajni vojaški konflikt, iz katerega bi ZDA zanesljivo izšle kot zmagovalke.

Relativno pozna objava gospodarske rasti v ZDA v tretjem četrtletju lanskega leta, ki je bila tokrat zapoznela in le dva dni pred božičem, je precej razburkala javno razpravo med ekonomisti o vplivu morebitnih ukrepov sedanje Trumpove administracije na dosežen gospodarski »čudež«. V tretjem četrtletju je namreč realna gospodarska rast v ZDA znašala 4,3 odstotka, dobro odstotno točko več od pričakovanj povprečnega analitika. Nanjo tokrat niso vplivale investicije, kot je veljalo v prvi polovici leta. Približno polovico gospodarske rasti je prispevala višja potrošnja ameriških gospodinjstev (+3,5 odstotka), hkrati pa se je izvoz povečal za 8,8 odstotka, uvoz pa upadel za 4,7 odstotka. To v obeh primerih pomeni ugoden vpliv zunanjetrgovinske bilance na gospodarsko rast. Tudi potrošnja ...