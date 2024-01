Republikanske primarne volitve in naše utvare

V nadaljevanju preberite:

»Združene države Amerike ne bi preživele drugega Trumpovega mandata.« Stavek ni bil izrečen na slovenski javni TV niti ni bil napisan v uvodniku New York Timesa, ni ga izrekel predstavnik Demokratske stranke niti kak zagrizen predstavnik gibanja »Never Trump«, ki združuje desnosredinske nasprotnike najbolj znanega slovenskega zeta.

To je minuli teden izjavila Nikki Haley, ki jo je pred skoraj natanko sedmimi leti, tik po svoji inavguraciji za predsednika, Trump imenoval za ameriško ambasadorko v Združenih narodih.

Nobena skrivnost sicer ni, da je Haley v New Yorku pogosto zagovarjala drugačno politiko od tiste, ki je prevladovala v Washingtonu. Oziroma bolje rečeno, da je – podobno, a manj nerodno in shizofreno kot Trumpov podpredsednik Mike Pence – poskušala govoriti drugačen politični jezik od svojega šefa v Beli hiši in njegovo hektično, nacionalistično in unilateralno politiko po svojih močeh privesti nazaj v parametre klasične republikanske zunanje politike.

Tako si je političarka, ki je začela kariero v Bushevi dobi in nosi neizbrisen pečat neokonservativne politične kulture, ki je bila tedaj v zenitu, prislužila famo nekakšne »notranje disidentke« znotraj Trumpove administracije.