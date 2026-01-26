Kaj je soundtrack našega časa? Na lestvici kraljuje pesem I Just Might

Še preden so filmi postali zvočni, so imeli glasbeno spremljavo. V kinu je pač igral pianist, na platnu so se menjavali nemi prizori in napisi. Čiste tišine pa ni bilo. Glasba je povezovala. Gledalcem je pomagala razumeti, kaj se dogaja. Ta vloga se je s tehnološkim napredkom samo okrepila. Ni več filma brez glasbe.

Osnovna zamisel pa je postala širše navzoča, ni več omejena na kinematografe in zaslone. Američani tako radi vprašajo, kaj je glasbena spremljava, soundtrack, tvojega življenja. Katera glasba lahko drugim pomaga, da bolje podoživijo, kar bi jim sicer bilo nedostopno? Kaj najbolje povzame tvoje spomine, tvoja občutenja, tvoja razumevanja?