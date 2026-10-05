Resetirana trajnost

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Starbucks ni samo korporacija, ki prodaja drage pijače, menda kavo in čaj. Pa seveda prostore, kamor se zatečeš z računalnikom in se pretvarjaš, da imaš zanimivo pisarno. Dolgo časa se je družba imela za vodilno na področju boja proti podnebnim spremembam. Za pionirko v zelenem podjetništvu, ki si je postavila velike cilje. Da bo, denimo, za polovico zmanjšala porabo vode, ki jo odvzame iz vodovoda, in smeti, ki jih pošlje na odlagališča. Da bo za pol zmanjšala tudi »ogljični odtis«, se pravi izpuste toplogrednih plinov, povezanih s svojim poslovanjem. No, vse do letos. Kot je minuli teden poročal Financial Times, je družba Starbucks potiho opustila te ambicije. ...