Politična tragikomedija »Reševanje vojaka Mijiča« ima eno podobnost s filmskim izvirnikom: naslovni junak se v obeh pojavi šele proti koncu filma, ko se je večji del drame že odvil – zaradi njega, a mimo njega. Poslanec gibanja Resnica Boris Mijič se je znašel v očesu viharja. Težave njegovega podjetja (zelo evfemistično rečeno) so postale prvorazredna politična tema, ko se je razvedelo, da so ostali njegovi delavci brez plačila; pojavile pa so se tudi resne obtožbe, češ da lastništva v svojem proslulem podjetju ni prijavil protikorupcijski komisiji. Zadeva je postala predmet dolgotrajnega, ostrega spopada, predvsem na relaciji med strankama Resnica in Levica, ki je vztrajno zahtevala Mijičev odstop. Zlasti koordinator Levice Luka Mesec ni zamudil priložnosti, da bi o tem vprašanju ...