Resnica najglasnejšega

Resnica nima moči. Resnico ima tisti, ki ima moč, da nam laže najglasneje.

Dobrodošli v svetu totalnega spektakla, v katerem je resnica lahko samo še neposrečeno ime za nove iteracije družbenopolitičnega primitivizma. Kot da se pred leti ne bi opekli že pri poskusu politične odrešitve s podobno močno besedo. Zares!? Edino, kar je danes res in zares, je to, da ni nič več res in zares. Oziroma je vse lahko res, ker to sploh ni več pomembno. Zares in res je samo še tisto, kar ima moč, da prevpije vse drugo. Zato propagandna sprega ekonomije, politike ali obojega skupaj tuli na nas na vsakem koraku: skozi zaslone, telefone, obcestne panoje, na javnih, zasebnih in družbenih omrežjih. Vse je najboljše, vsi so najboljši; vse je resnično, vsi so resnični; vse se ponuja kot ultimativna rešitev naših eksistencialnih zagat: od aplikacije, ki vam bo uredila težavo z ...