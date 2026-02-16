  • Delo mediji d.o.o.
    Kolumne

    Resnica v času ponaredkov

    Izhod iz krize verodostojnosti morda ne bo nova tehnološka inovacija, temveč vztrajanje pri starih načelih, okrepljenih za novi čas.
    Ne živimo več v svetu, kjer obstajajo zgolj laži. Te so vedno bile. Današnje so še posebej prepričljive, širijo se hitreje, kot nam jih uspe preverjati, in pogosto živijo tudi po razkritju njihove neresničnosti. FOTO: Odd Andersen/Afp
    Galerija
    Ne živimo več v svetu, kjer obstajajo zgolj laži. Te so vedno bile. Današnje so še posebej prepričljive, širijo se hitreje, kot nam jih uspe preverjati, in pogosto živijo tudi po razkritju njihove neresničnosti. FOTO: Odd Andersen/Afp
    Jana Kolar
    16. 2. 2026 | 05:00
    8:06
    A+A-

    Ste tudi vi siti »posnetkov«, ki so zadnja leta preplavili družbena omrežja? Opica obiskovalcu ukrade dežnik in z njim odleti. Mačka sedi za volanom avtomobila. Otrok plava med morskimi psi. Vse je videti skoraj resnično in oko pogosto sploh ne zazna več, da ne gledamo resničnosti, temveč izdelek umetne inteligence. Ponaredek prepoznamo, dokler je očitno neverjeten, dokler ga razkrije lastna vsebina. Kaj pa takrat, ko je tudi vsebina prepričljiva?

    Kamčatka, ruski polotok, se zdi zadnji kraj za lekcijo o tem, kaj je resnično. Na začetku leta so po družbenih omrežjih zakrožili posnetki blokov, zakopanih v sneg, in snežnih zidov med stavbami. Videti je bilo prepričljivo, saj je Kamčatko tedaj močno zasnežilo.

    Kontekst je zgodbo naredil verjetno in ta je za kratek čas prišla tudi v profesionalne medije, dokler niso pri BBC Verify, posebni preverjevalni enoti BBC, opozorili, da so bile nekatere najbolj dramatične podobe umetno ustvarjene.

    Morda se zgodba zdi nepomembna, saj govorim o snegu na drugem koncu sveta. Toda če verjamemo takšnim podobam, ker se ujemajo z našimi pričakovanji, zakaj ne bi verjeli tudi ponaredku, ki nosi politično težo? AI-slika dima pri Pentagonu je za kratek čas premaknila delniške trge. Komu bomo verjeli v dobi prepričljivih ponaredkov? Lažem ali nikomur? Obe možnosti sta slabi.

    image_alt
    Za mlade so posledice digitalnih spolnih zlorab lahko izjemno hude in dolgoročne

    Kriza verodostojnosti seveda ni nov pojav. Našo preteklost so zaznamovali ponaredki, ki so imeli tudi zelo konkretne politične posledice. Ko sem kot vodja restavratorske službe v Nuku pred leti obiskala Avstrijski državni arhiv, so mi pokazali tudi Privilegium Maius, dokument, ki so ga v 14. stoletju ponaredili Habsburžani.

    Z njim so se lažno sklicevali na domnevno voljo cesarja Friderika Barbarosse, da bi Avstriji zagotovili poseben status in izjemne privilegije. Na tej podlagi so se razglasili za nadvojvode in si pripisali poseben položaj znotraj Svetega rimskega cesarstva.

    Takšna simbolna legitimacija je okrepila njihov položaj v tekmi za cesarski naslov, ki je temeljil na nemški kroni ter zgodovinski dediščini Italije in Burgundije. Ponaredek torej ni le zavajal zgodovine, ampak jo je tudi oblikoval.

    Še bolj znan ponaredek je Konstantinova darovnica, s katero naj bi rimski cesar Konstantin Veliki papežu v 4. stoletju predal oblast nad Zahodnim rimskim cesarstvom.

    Ponarejeni dokument iz 8. stoletja je stoletja veljal za potrditev, da papež ni zgolj duhovni voditelj, temveč tudi vladar ozemelj papeške države. Darovnica je vplivala na razumevanje Cerkve kot politične sile. Leta 800 je papež Leon III. v Rimu okronal Karla Velikega za cesarja in s tem pritrdil zamisli, da papež lahko potrjuje posvetno oblast.

    image_alt
    Vožnja s kolesom v kvantnem svetu

    Razkritje Konstantinove darovnice kot ponaredka okoli leta 1440 ni takoj omajalo njene politične moči. Čeprav je bilo iz jezikovne analize jasno, da dokument ne more izvirati iz 4. stoletja, je darovnica še dolgo ostala del cerkvenega in političnega življenja.

    Ta zamik med razkritjem laži in njenim dejanskim učinkom je poučen tudi danes: dejstvo, da je nekaj dokazano neresnično, še ne pomeni, da izgubi vpliv. V digitalni dobi ter ob pomoči interneta in umetne inteligence se ta razkorak le še poglablja.

    Jana Kolar, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice, doktorica kemijskih znanosti. FOTO: Jože Suhadolnik
    Jana Kolar, ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice, doktorica kemijskih znanosti. FOTO: Jože Suhadolnik

    Ponaredki so torej pomembno oblikovali našo zgodovino. Pred leti sem za knjigo Kvarkadabra gre v kino napisala prispevek o ponarejeni zgodovini skrivnega združenja iluminatov, o katerem je pisal Dan Brown. V 60. letih 20. stoletja je Pierre Plantard s sodelavci izdelal lažne dokumente o domnevno starodavnem skrivnem združenju Prieuré de Sion.

    Te dokumente so namenoma deponirali v Bibliothèque nationale de France (BnF), da bi ustvarili videz arhivske verodostojnosti. Kasneje je Plantard novinarjem in avtorjem namignil, da se v francoski nacionalni knjižnici skrivajo stari viri o skrivnem bratstvu.

    Dejstvo, da so bili dokumenti v BnF, je bilo dokaz njihove domnevne avtentičnosti. Takšni ponaredki so v preteklosti zahtevali potrpežljivost, poznavanje historičnih tehnik in igro z institucijami.

    Danes je razlika v tem, kako preprosto lahko ponaredek ustvari skoraj vsak in kako hitro ga lahko razširi. Ne gre več zgolj za posamezne primere, ampak za cele simulacije resničnosti.

    image_alt
    Ekspanzija orodij UI in samozaložništva

    Podobe, članki in videi se lahko sestavijo v vzporedni svet. Evropska diplomacija opozarja na operacije, kot je Doppelgänger, kjer so ruske propagandne mreže vzpostavljale kopije zahodnih medijev in navidezno verodostojne portale za širjenje propagandnih vsebin. Informacije, ki v digitalnem svetu krožijo dovolj dolgo, lahko postanejo del spletnega ozadja, iz katerega črpajo tudi modeli generativne umetne inteligence.

    Ne živimo več v svetu, kjer obstajajo zgolj laži. Te so vedno bile. Današnje so še posebej prepričljive, širijo se hitreje, kot nam jih uspe preverjati, in pogosto živijo tudi po razkritju njihove neresničnosti.

    Bližamo se volitvam, času, ko je verodostojnost še posebno pomembna. V takšnih trenutkih ponaredki niso več zgolj zanimivost, temveč orodje vplivanja.

    Med volilnim molkom na Slovaškem je po družbenih omrežjih zakrožil ponarejeni zvočni posnetek vodje opozicije, ki je namigoval na volilno prevaro. Posnetek je bil lažen, a namen jasen. Ko je preverjanje oteženo, dvom pa se širi hitreje od dejstev, lahko ponaredek opravi svojo nalogo, še preden ga kdorkoli razkrije.

    Kako se je temu mogoče izogniti? Del odgovora bo morda ponudila tudi tehnologija. Umetna inteligenca bo vse bolj pomagala pri prepoznavanju ponaredkov. A to ne bo dovolj.

    image_alt
    Digitalni demon ali terapevt naše kolektivne duše

    Hitrost, s katero nastajajo lažne podobe in zgodbe, pomeni, da resnica ne more več čakati, da se sama uveljavi. Dobro preverjene informacije bomo morali spraviti v javnost hitro in jasno, da bodo lahko konkurirale ponaredkom. To pomeni vlagati v ljudi in institucije, ki verjamejo, da resnica še šteje.

    Projekti, kot je BBC Verify, niso pomembni kot nezmotljivi razsodniki, ampak kot kredibilni razlagalci, ki javnosti pokažejo pot do preverjenih informacij. Tudi v Sloveniji že obstajajo dobre prakse, od prizadevanj STA s portalom Ne/Ja, razbijalka mitov, do dela organizacij in medijev, kot je Oštro.

    Ministrstvo za kulturo ima trenutno odprt razpis, ki vključuje tudi krepitev zmogljivosti neodvisnega preverjanja dejstev. Takšni projekti so del infrastrukture demokracije in si zaslužijo stabilno podporo države.

    Izhod iz krize verodostojnosti morda ne bo nova tehnološka inovacija, temveč vztrajanje pri starih načelih, okrepljenih za novi čas: preverjanju, odgovornosti, človeškem nadzoru in jasnem označevanju vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca, podobno kot že označujemo oglaševanje ali sponzorirane vsebine.

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

