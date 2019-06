Revolucija v ženskem spanju

Ženske spijo bolje, če je ob njih v postelji pes, in ne njihov partner. Tako je pokazala raziskava, ki je obkrožila svet. Izvedli so jo raziskovalci Canisius Collegea, ki so anketirali 962 odraslih žensk v ZDA: 55 odstotkov jih je v postelji spalo z vsaj enim psom, 31 z vsaj eno mačko, 57 odstotkov pa je imelo zraven tudi partnerja. Raziskovalci so našli povezavo med boljšo kakovostjo spanja pri ženskah, ki so delile posteljo samo s psom, kot pri tistih, ob katerih je ponoči spal moški ali mačka. Ko so izpolnjevale spalni dnevnik, so odgovarjale na vprašanja o kakovosti spanca in o tem, kako varno so se počutile v prisotnosti svojih živali.



okazalo se je, da je pes odličen spalni kompanjon, da je manj moteč od človeškega partnerja in da so ob njem občutki udobja in varnosti močnejši. Odgovora, zakaj je tako, raziskovalci niso ponudili, domnevajo pa, da imajo pasjeljubci že tako bolj discipliniran in konstanten spalni ritem, prej gredo spat in prej vstanejo. Poleg tega se psi bolje prilagodijo urnikom lastnikov kot človeški partnerji. In še: pes nas bo branil pred vlomilcem tudi sredi noči, kajne! Mačje prijateljice so ravno tako moteč element kot moški. Na splošno delitev postelje z mačkami prinaša slabši občutek udobja in varnosti.



Raziskava je nadaljevanje študije klinike Mayo iz Arizone, v kateri so pred časom ugotovili, da so vsi ljudje, ki so spali v družbi psa, na splošno bolje spali. Toda spalni specialist klinike je takrat opozoril, da naj bo pes samo v isti sobi in ne na isti postelji. Odnos med človekom in njegovim najboljšim prijateljem se je precej spremenil. Vključeni so v vse pore življenja, podnevi in ponoči, toda najprej je treba poskrbeti za lastne potrebe, in to je predvsem naše spanje, je poudaril.



Kakorkoli, drage neprespane ženske, očitno si bo treba kupiti psa!