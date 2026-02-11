Rodna dežela

Včasih, ampak res samo včasih, se nasedli projekt, ki ga moraš preložiti za leto ali dve, izkaže za tako imenovani blagoslov pod krinko; še več, zaradi nenačrtovane odpovedi in časovnega zamika sprva povsem konvencionalno zasnovani projekt nenadejano dobi konture urgentnega dogodka, »genialnega programiranja« in »perfektne časovne umestitve«.

V teh instancah je vredno modro molčati in samo kimati. Zahvališ se čestitkam, hkrati pa morda, malce neskromno, dodaš, da si zavoljo dolgoletne veščine branja kriznih žarišč in poznavanja nacionalnih kinematografij zavohal morebitno podvajanje oziroma ponavljanje zgodovinskih pripetljajev – in temu primerno načrtoval Dogodek. Kako že gre tista, zgodovina se ponavlja kot tragedija in nato kot farsa? Bom kar nehal slepomišiti in priznal, da posegam po brezsramni promociji prihajajoče retrospektive v režiji kulturne hiše, ki ji pripadam, s prijazno asistenco druge kulturne hiše, Slovenske kinoteke, ki bo izbrani program zaradi dragocenih arhivskih kopij, ki prihajajo z vseh koncev sveta, predvajala