Roka roko umije, alkohol vse pobije

»Si si umil roke?« je bilo klasično vprašanje, ko sem doma prišel iz veceja. Mama, otroška zdravnica, se je še kako zavedala pomembnosti higiene. Pri nas doma smo si redno in vedno umivali roke. In ne samo to: ko so v Jugoslavijo leta 1972 romarji iz Meke prinesli črne koze, so mi v strahu pred njimi nehali kupovati Politikin Zabavnik, ker je prihajal v Slovenijo iz Srbije, v Beogradu pa so takrat razsajale koze ... Čeprav sem si to otroško travmo zapomnil, se jabolko ni odkotalilo predaleč in tudi sam sem v odrasli dobi postal častilec boginje Higieje.Seveda, saj delam na infekcijski kliniki. Moje roke imajo že cirozo zaradi ...