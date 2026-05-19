Ročno pisanje je sidro, ki zagotavlja gravitacijo misli. Za zdaj. Rokopis je eden od podpisov naše civilizacije.

Ko farmacevtski gigant po več kot 130 letih zamenja logotip in pisane črke v njem nadomesti s tiskanimi, to uradno razglasi za posodobitev in osvežitev. Novi časi, nova poslovna vizija, novi mediji in nove generacije strank. V spletnih komentarjih uporabnikov se poleg pripomb, da je novi zapis sterilen, brezdušen in dolgočasen, pojavlja domneva, da so mladim pisane črke tuje in so zaman tuhtali, kaj pomeni dvakrat zapored Jolmson na plastenki šampona. Trg je neizprosen in kar se nemudoma ne prelije v dobiček, je za odmet. Sporazumevanje in ustvarjanje z rokopisom je tržno nezanimivo. Svarila strokovnjakov, ki poudarjajo pomen razvoja in ohranjanja fine motorike, le redko pridejo v javnost. »Saj je vseeno, kaj mladi pišejo, da le kaj pišejo,« je priročen alibi, da se nove generacije ...