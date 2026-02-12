Mobilni telefon je veliki blažilec človeških stikov. Je ropotuljica sodobnega človeka; je posodobljena različica Rousseaujevega bilboqueta.

Jean-Jacques Rousseau, veliki francoski mislec iz 18. stoletja, je napovedal vzpon pametnega telefona. Vem, da ta teza zveni absurdno, ampak prosim za nekoliko potrpljenja. Naj poskušam pojasniti. V Rousseaujevih Izpovedih najdemo nenavadno besedno zvezo »morala bilboqueta«. Prevajalec pravi, da je bilboquet francoska beseda za igračko, sestavljeno iz krogle in paličice s skodelico. Krogla in palica sta povezani z vrvico. Otrok (oziroma lastnik igračke) vrže kroglo v zrak in jo poskuša ujeti s skodelico na vrhu palice. Nato proces ponovi – dokler se ne naveliča. Rousseau je v tej preprosti igrači prepoznal nič manj kot sredstvo za spremembo človeške družbe. Zakaj? Kot mladenič je slabo desetletje preživel pri gospe de Warens. Stara je bila nekoliko čez trideset let, atraktivna, živahna ...