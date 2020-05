Ruleta s prostorom

Nikoli ne izpusti priložnosti, ki ti jo ponudi resna kriza. S tem geslom je zgodovinar in ekonomist Philip Mirowski opisal mentaliteto finančnih mogotcev, ki so globalno finančno krizo pred dobrim desetletjem ne samo zakuhali, ampak tudi preživeli in jo izkoristili za še dodatno bogatenje. Podobna priložnost desetletja se počasi začenja nakazovati tudi v sedanjih razmerah, ki se iz zdravstvene krize hitro prevešajo v globalno gospodarsko recesijo. Vse velike krize, pa naj bodo zdravstvene, gospodarske ali politične, so si na začetku podobne: radikalno spremenjene razmere prinesejo negotovost in strah, hkrati pa tudi upanje, da ...