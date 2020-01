Rupnik v Evropi

Oster odziv Centra Simona Wiesenthala na razveljavitev obsodbe, ki je generala Rupnika jeseni 1946 poslala pred strelni vod, nas je spomnil na detajl, ki je v slovenskih razpravah o »polpretekli zgodovini« čudno odsoten: druga svetovna vojna se ni odvijala le na Kranjskem.V nasprotju z oguljenim klišejem, ki narekuje obredno objokovanje »patološke slovenske sprtosti«, polemike o drugi svetovni vojni, njenih vzrokih in posledicah, niso nobena slovenska posebnost. Ta vprašanja so globoko zaznamovala javno razpravo v Franciji in Nemčiji v osemdesetih in tudi še devetdesetih letih, njihova prisotnost v Italiji, Grčiji ter nekdanjih ...