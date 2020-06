V meni je pot zastala, nemo je hrepenenje … Pesem Samota Milke Hartman, v katero je vtkala boleče verze svoje in marsikatere starosti, je uglasbil Hanzi Artač. Pevski zbor moje mladosti je za celovški radio posnel opus nenavadnega koroškega dvojca: pesnice, rojene leta 1902, in glasbenika samouka, rojenega pol stoletja pozneje. Spomin je hecna reč, ki veliko zanemari, od preostalega pa marsikaj priredi. Vendar sem brez preverjanja sposobna priseči, da sta ob našem snemanju štela pesnica dobrih osemdeset let in skladatelj dobrih trideset, naša solistka Samote pa jih je imela rosnih šestnajst.Da se je zrelo, s spomini in grenkobo ...