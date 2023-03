Samoupravljana dediščina

V kolumni preberite:

Eno najprepoznavnejših del slovenske moderne arhitekture je miniaturna mojstrovina Otona Jugovca iz leta 1973, zaščitna stavba arheoloških ostalin Gutenwertha v bližini Dobrave pri Škocjanu. Objekt je nastal v obdobju regionalizma, ko so principe lokalnih tehnik gradnje in materialov zavestno uporabljali kot izhodišče za snovanje sodobne arhitekture. Ta je pri Jugovčevem objektu reducirana na svoje bistvo, da nosi in varuje. Drzna minimalistična konstrukcija omogoča strehi, da konzolno lebdi nad travnikom in arheološko izkopanino. Zaradi arhitekturne elegance ta objekt krasi naslovnice številnih publikacij, ki slovensko arhitekturo predstavljajo doma in v svetu. Žal pa ta arhitekturni biser, čeprav je bil ne tako dolgo nazaj prenovljen, spet propada.