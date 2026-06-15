(SATIRA) Bruselj reče, Franci skoči

Slovenija je dokazano najbolj ubogljiva evropska država, Franci Matoz pa si je že prvi teden prislužil prve točke. Evropska komisija je na začetku junija pozvala devet schengenskih držav, naj postopno odpravijo začasne notranje mejne nadzore in se vrnejo v schengenski sistem. (Če ga že imamo, mar ne!).

Le nekaj dni pozneje je hitri Franci upravičil sloves pridnega ministra. Od petka opolnoči je Slovenija umaknila nadzor z mejnih kontrolnih točk s Hrvaško in Madžarsko. Bruselj reče, Franci skoči. Tudi njegov šef je pritrdil, da ni prav nobenega razloga za tak mejni nadzor in da bodo za varnost skrbeli s precej boljšimi policijskimi prijemi.

Okrepili bodo nadzor na tveganih in varnostno izpostavljenih lokacijah, bolj bodo sodelovali s policijami sosednjih držav ... Franci je rekel, da nadzor in varnost ne bosta prav nič manjša, ampak celo boljša. Poleg tega bo pretok čez meje veliko lažji.