(SATIRA) Če še niste vedeli, kdo dela zastoje

»Koga briga, če Slovenije ni na Eurosongu! Kaj pa je Slovenija do zdaj sploh prispevala k Evroviziji? TV Slovenija, lahko vam pomagam zmagati, ali doseči uvrstitev vsaj med prvih pet!« Take hruške je klatil pripadnik izvoljenega naroda Amir Alon in mimogrede navrgel, da je neudeležba na Eurosongu protisemitizem. Ker Eurosong pravzaprav ni zares »euro«, ampak – »Ne Tam Jahu – song«. Oprostite, gospod Money-makes-The-World-go 'Round, mene briga, če Slovenije ni na Eurosongu! Se vsaj nismo grizli, ali bomo predzadnji ali celo zadnji evropski jodlarji, kot je bila Norveška že 12-krat in celo Velika Britanija. Ni nam padla samozavest ob vsakokratnem Eurosong spoznanju, kako povsem drugačen glasbeni okus ima denar kot mi.

O tem, kako žvrgolijo Slovenci na vejah, pa očitno pošteno skrbi določene Črne kocke, za katere je stoodstotno dokazano, da so najbolj žlahtne izvoljene krvi. Izraelce očitno veliko bolj zanima slovenski posluh kot obratno Slovence njihov posluh. Nismo še namreč slišali, da bi trojček slovenskih špijonov s skrito kamero in aviončkom letal v Jeruzalem ali Tel Aviv plačevat večerje ali kosila izraelskim blondinkam in blondincem ter potem z umetno inteligenco lepil filmčke za »Glasbo po željah«.

Po tako izbrušenih izraelskih ritmih se povolilna zabava šele začenja. Naročniki hočejo zdaj še naprej uživati izraelske takte. Parlamentarna komisija ne bo raziskovala, kdo je naročil (in omogočil) izraelske špijonske manevre v Sloveniji, ampak, glej, glej, tička, samo, kdo je odgovoren, da so avtorje manevrov razgalili javnosti, da so (morda) po krivem obtožili domnevne naročnike špijonskega posla, ki s Črno kocko (menda) nimajo čisto nič skupnega, če odmislimo dejstvo, da se je s kockarji trikrat pogovarjal znani plesalec na tuji vrvici Janez. Pogovarjal se je le o vremenu, počutju in splošnih razmerah na Bližnjem vzhodu. Njihovi manevri so mu pa tako všeč, da jim bo v zahvalo sredi Ljubljane postavil spomenik v obliki črne kocke.

Zgodba s to žalostno kocko spominja na priliko o slovenskih cestnih zamaških: vse je povsem v skladu s pravili in predpisi, vsi delajo vse, kar je v njihovi moči, zgolj zato, da vlak zdaj pogosto hitreje pripelje iz Kopra v Ljubljano kot avtomobil po cesti. In to še pred odprtjem novega drugega tira, torej brez velikih vložkov v železnice. Morda pa se je že javil kdo, ki sprašuje, ali se je investicija v drugi tir sploh izplačala, če je vlak že brez novega tira hitrejši od avtomobila. Ribiško vodstvo Darsa je sporočilo, da je na cestah vse v najlepšem redu. Malce so resda krivi delavci, saj jih še za eno izmeno komaj zbobnajo po tri ali štiri na delovišče. Iluzorno je zato misliti, da bi uvajali dve izmeni ali celo nočno. Zato pa bodo kljub temu z lahkoto odprli še nekaj novih delovišč na cestah in tako pomagali vlaku, da prehiti avtomobile. Za nevšečnosti na cestah so krivi predvsem vozniki, ki vozijo prehitro in s prekratko varnostno razdaljo. Zato bo od zdaj povprečna hitrost na avtocestah največ 50 kilometrov na uro, skoraj toliko kot na drugih regionalnih in lokalnih cestah. Zadrego z nesrečami bodo rešili s približno 155 radarji. Še posebno so krivi avtomobili, ki tako radi silijo ravno proti delovnim zaporam. In 20 milijonov turistov proti jugu. To res ni lepo od njih. Pa tudi vsako leto bolj nerodni vozniki, ki se odločajo za nesreče prav in predvsem na teh mestih. Dodati moram, da je za razmere in zastoje na cestah nekaj vsevednežev očrnilo (in prijavilo pri pristojnih organih) tudi novinarje. To pa zato, ker še niso prebunkali krivcev in ker si tega ne upajo. Zakaj imamo novinarje, pravzaprav! A ne?

Če še niste vedeli, kaj se dogaja na cestah, zdaj veste. Je pa povsem drugo vižo izbral Princ teme, ki je v interventni zakon pozabil vnesti štiri poteze za cestni odmašitveni hokus pokus. »Vsi ovirajoči gradbeni posegi na cestah morajo potekati tudi ponoči, vozne pasove je treba sproti širiti in ožiti, dela morajo potekati zunaj prometnih konic (torej od 4. novembra do 5. marca z božičnim odmorom), pri izbiri izvajalcev je poleg cene odločilen tudi rok izvedbe.« Nabor potez ni ravno bogat. Od naštetih štirih je tri brezplačno povzel iz večkrat objavljenih globokih analiz naše tajne agenture. Škoda, da se teh ukrepov ni spomnil že leta 2005 ali pa vsaj v interventnem zakonu. Tudi Janez Ivan pride več ksno (*malo pozneje), ne samo korijera sz Horice (*avtobus iz Gorice). Ampak – pomemben je slog.