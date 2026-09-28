Člane naše agenture je minule dni namučilo vprašanje, koliko diplomatov je pred govorom znanega Bibija ob kričanju in zmerljivkah, da so strahopetci, zapustilo dvorano v palači OZN. Celo umetna inteligenca je pokazala Ahilovo peto. Odgovorila je, da je iz dvorane OZN odšlo 77 držav. Ker je med odsotne zgrešeno štela tudi Slovenijo (razen če ni štela duhovno odsotnost prisotnih), smo kmalu uvideli, da je tudi umetno pametna Čet Đipiti včasih v šoli fasala cvek. Ampak se je hkrati opravičila, da podatek ni zanesljiv, ker ni jasno, koliko jih je odšlo in koliko jih že vnaprej ni bilo v dvorani. Zato smo ji postavili lažje vprašanje: koliko delegacij je sploh ostalo v dvorani. Po naši nestrokovni oceni - največ tretjina. Čet je vztrajala pri »izraelskih virih«, saj ste vendar videli ...